Marco Columbro racconta "Buona Domenica" a "La Grande avventura" del 1995

"È stata la trasmissione che ha inaugurato la diretta di Canale 5, siamo stati una sorta di bersaglieri in trincea". Così, a "La Grande avventura" del 1995, Marco Columbro parlava di "Buona Domenica" assieme al regista Beppe Recchia.

Tra i volti celebri di Mediaset, il presentatore ha condotto diversi varietà (da appunto "Buona Domenica" a "Paperissima", sempre in coppia con Lorella Cuccarini) e recitato in varie serie televisive.

Tra tutte, indimenticabile, soprattutto per i più piccini, è "Caro Maestro". Andata in onda per due stagioni, dal 1996 al 1997, vedeva Columbro vestire i panni di Stefano Giusti, conducente d'autobus che si trovava a insegnare nella scuola elementare frequentata da bambino.