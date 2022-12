Lorella Cuccarini balla sulle note di Barry White a "Bellezze sulla neve" 1991

Chi si ricorda Lorella Cuccarini ballare scatenata sulle note di Barry White? Nel 1991 la showgirl, oggi coach di canto ad "Amici", si esibì a "Bellezze sulla neve", versione invernale del popolare game show di Canale 5 condotto in quell'edizione dalla Cuccarini stessa insieme a Marco Columbro. L'esibizione del brano "What Am I Gonna Do With You" scaldò l'atmosfera dello studio a Madonna di Campiglio, teatro del gioco dove concorrenti provenienti da diverse nazioni europee si sfidavano a colpi di avventurosi giochi a squadre, tutti a tema invernale.

Nel corso degli anni Novanta la coppia di conduttori Lorella Cuccarini e Marco Columbro firmò diversi programmi di successo sulle reti Fininvest da "Paperissima" a "Buona Domenica". Rivediamo il video dell'esibizione sulle note della canzone di Barry White.