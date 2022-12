Casa Vianello, Sandra e Raimondo si travestono da indovini

In una delle puntate della sit-com Casa Vianello, la più longeva prodotta dalla televisione italiana, Sandra Mondaini improvvisa lo studio di una tv locale nel salotto di casa e crea due personaggi: il mago Raimundus e lady Alexandra. "Benvenuti a Tele Sandra, iniziamo con l'oroscopo - ha esordito la Mondaini passando la parola a Raimondo Vianello che si è subito calato nelle vesti dell'esperto sull'amore dei segni zodiacali. "Grazie lady Alexandra, il vostro lui o la vostra lei vi terranno avvinti e fedeli" ribatte il mago Raimundus con indosso uno strano turbante fatto di piume e finti smeraldi.

Giunti alla fine della loro trasmissione, come sempre tra i due è sfociato il battibecco in cui è stato messo in mezzo anche il regista di Tele Sandra. Il celebre attore e conduttore insieme alla sua compagna artistica, Sandra Mondaini sono stati una coppia che ha segnato profondamente la storia della radio e della televisione italiana. Attori, conduttori e comici, i due artisti sono stati protagonisti di film, serie e programmi dagli anni '50 agli anni 2000 e la loro fama li rende ancora oggi, a distanza di anni dalla loro morte, la coppia più famosa della televisione italiana.