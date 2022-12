Il cast di "Mai Dire Gol" ritira il Telegatto nel 1996

Una giovane ed elegantissima Mara Venier affascina il pubblico sul palco dei "Telegatti" nel 1996 e assegna i premi alla categoria dei programmi sportivi accanto a Jean Alesi. "A 18 anni quando ho preso la patente guidavo malissimo", ha esordito scherzando l'ex pilota automobilistico e opinionista francese per rompere il ghiaccio prima di comunicare la vittoria del programma "Mai Dire Gol".

Simona Ventura e Claudio Lippi si dirigono sul palco dei "Telegatti" per ritirare l'ambita statuetta da Jean Alesi. "Voglio ringraziare Simona per questo premio che merito perché ho inventato questa trasmissione sei anni fa", ha dichiarato in maniera ironica Lippi. "Per favore, colleghiamoci con chi ha veramente meritato questo premio e quindi con Mai Dire Gol" risuonano le voci della Giallappa's band nello studio dei "Telegatti". In diretta intanto rispondono il Conte Uguccione, Rolando e Johnny Glamour.