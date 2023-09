Paolo Cevoli è l'improbabile sosia di Mina a Zelig Circus 2004

Il comico romagnolo in uno dei suoi personaggi più famosi

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio annunciano sul palco di Zelig Circus nel 2004 la grande cantante Mina. Peccato però che a fare il suo ingresso è Lotar, il sostituto di Mina mandato dalla "famosa agenzia di sosia gestita da Ugo". "Mi dispiace ma non posso fare niente oggi, sono malato, ho il certificato!" ha esordito il personaggio interpretato da Paolo Cevoli.

Il comico e cabarettista, nato a Riccione in una famiglia di albergatori, porta sul palcoscenico della trasmissione televisiva personaggi come l'assessore alle "Attività varie ed eventuali" e l'imprenditore del "Glorioso Maialificio Casadei" Teddi Casadey. Nel 2014 approda anche al cinema come attore principale e regista con il film "Soldato Semplice", commedia all'italiana che dirige e interpreta raccontando la storia della Prima Guerra Mondiale. Nel 2021 ha preso parte al cast del game show italiano "Lol: chi ride è fuori".