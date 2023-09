Giorgia canta "Parlami d'amore" a "Festivalbar" 1999

Chi si ricorda Giorgia in gara al "Festivalbar"? Nel 1999 la cantante romana partecipava alla kermesse musicale dell'estate in onda su Italia 1 col brano "Parlami d'amore". Fiorello, alla guida di quell'edizione insieme ad Alessia Marcuzzi, la presenta sul palco dando risalto alla sua voce "straordinaria", un talento che pochi anni prima le era valso il trionfo al "Festival di Sanremo 1995" col brano "Come saprei". Sul palco del "Festivalbar" vinto da Jovanotti con "Un raggio di sole", Giorgia presentava "Parlami d'amore", singolo estratto dal suo quarto album "Girasole".

La canzone è una cover in italiano di "Listen with Your Heart" di Diane Warren, la cui traduzione è stata curata dalla stessa Giorgia, mentre la musica è accreditata alla stessa Warren. Tra i successi dell'album "Girasole" spiccano l'omonimo brano che si confermerà una hit estiva, una versione de "Il Cielo in una stanza" di Gino Paoli e la collaborazione artistica con Alex Baroni con cui aveva una relazione finita pochi mesi prima dell'incidente mortale nel 2002. Rivediamo il video dell'esibizione di Giorgia col singolo "Parlami d'amore" al "Festivalbar" nel 1999.