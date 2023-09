Luca Barbarossa canta "Da stasera" a "Popcorn" 1981

Nel 1981 Luca Barbarossa all'epoca ventenne cantava il brano "Da stasera" sul palco di "Popcorn", popolare trasmissione musicale di Canale 5 di inizio anni Ottanta. Reduce dal successo al Festival di Sanremo di quell'anno con "Roma spogliata", il cantautore romano interpretava in studio con la chitarra una ballata romantica. Il singolo estratto dall'album di esordio "Luca Barbarossa" fu presentato alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia mentre nei negozi di musica veniva venduto come 45 giri insieme a "La vita vista da un aereo".

Per Barbarossa il disco di esordio fu solo la prima tappa di una carriera di successi che lo vedrà trionfare col singolo "Portami a ballare" al Festival di Sanremo 1992, undici anni dopo la prima partecipazione. Sul palco del teatro Ariston l'artista salirà in più edizioni, l'ultima nel 2018 con la canzone in dialetto romano "Passame er sale", omaggio all'identità capitolina dell'artista che gli varrà il "Premio Lunezia per Sanremo". Rivediamo la partecipazione di Luca Barbarossa a "Popcorn" nel 1981 col brano "Da stasera".