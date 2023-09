Donatella Rettore canta "Curiosa" a "Popcorn" 1981

Chi si ricorda Donatella Rettore interpretare il brano "Curiosa"? Era il 1981, un anno ricco di successi per l'artista originaria di Castelfranco Veneto che non fece mancare una sua esibizione sul palco di "Popcorn", popolare trasmissione musicale in onda su Canale 5. Durante l'interpretazione della canzone l'artista mostra tutto il suo stile dissacrante e ironico mimando il gesto dell'osservatore in direzione del pubblico. Nell'estate di quell'anno Rettore spopola con "Donatella", uno dei primi esempi del genere ska in Italia che le valse il trionfo al "Festivalbar".

Entrambe le canzoni, "Curiosa" e "Donatella", facevano parte dell'album "Estasi clamorosa", il quinto prodotto in studio da Donatella Rettore. L'anno precedente l'artista veneta aveva ottenuto il successo internazionale col singolo "Kobra", tra i brani più celebri del suo repertorio consacrato ancora una volta dal primo posto al "Festivalbar" nella categoria donne. Rivediamo il video dell'esibizione di Donatella Rettore a "Popcorn" nel 1981.