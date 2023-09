Auguri Paola Turci, rivediamola a Superclassifica Show 1989

Buon compleanno a Paola Turci, che oggi festeggia 58 anni. La cantante è nata a Roma il 12 settembre 1964, ma il suo debutto nel panorama musicale arriva già intorno alla metà degli anni '80 quando, non ancora ventenne, cominciò a cantare sui palchi di diversi locali della "movida" romana. Già nel 1989 vinse il terzo Premio della Critica consecutivo al Festival di Sanremo con la canzone “Bambini”, brano che ne consolidò definitivamente la notorietà.

Da quel momento in avanti, forte del suo successo, Paola Turci negli anni a venire ha alternato album in studio a indimenticabili performance e tour dal vivo, sia da solista sia in collaborazione con altri artisti di spessore. In particolare nel 2007 si esibì in un'inedito trio Max Gazzè e Marina Rei nel tour "Di comune accordo". Il 18 maggio 2014 è stata invitata da Laura Pausini a cantare accanto a lei a Taormina nel corso dello show "Stasera Laura: ho creduto in un sogno".

Tre anni più tardi partecipa a Sanremo ottenendo un quinto posto grazie al brano "Fatti bella per te". Sempre in quell'anno, nel 2017, ottenne il premio alla carriera l'History Awards nel corso degli MTV Awards 2017 e poi prese parte alla diciassettesima edizione di "Amici" di Maria De Filippi come insegnante e membro della commissione di canto. Nel giorno del suo compleanno rivediamola ospite del programma di Maurizio Seymandi prima protagonista di un'intervista sui suoi primi anni di carriera e poi cantare alla chitarra con il pubblico di "Superclassifica Show".