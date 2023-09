Lella Costa ricorda gli anni Settanta a Milano a "Zelig - Facciamo Cabaret 1997"

Chi si ricorda Lella Costa ospite di "Zelig - Facciamo Cabaret"? Era il 1997 e l'attrice milanese saliva come ospite sul palco del programma di Italia 1, condotto in quella prima edizione da Claudio Bisio e Antonella Elia. Lo show portava sul piccolo schermo il talento comico di decine di artisti che si esibivano al celebre locale "Zelig" di viale Monza. Nel video Costa racconta in chiave ironica alcuni episodi di gioventù nella Milano degli anni Settanta caratterizzati dalle lotte politiche. Nelle assemblee grande importanza era data all'eguaglianza e - scherza Costa - "persino per sapere che ora fosse bisognava che tutti la dichiarassero e si procedesse con la media aritmetica".

La partecipazione di Lella Costa a "Zelig" continuò anche in edizioni successive del programma. L'attrice fu ospite tra il 2010 e il 2012 quando lo show, trasmesso questa volta su Canale 5, vedeva al timone sempre Claudio Bisio ma affiancato da Vanessa Incontrata prima e da Paola Cortellesi poi. Torniamo virtualmente nel 1997 e rivediamo il video dello sktech comico di Lella Costa sul palco di "Zelig - Facciamo Cabaret".