Addio a Ornella Vanoni: riviviamo la magia di "Che cosa c’è" a "Popcorn" 1981

Il mondo della musica perde una delle sue voci più eleganti e riconoscibili: Ornella Vanoni è morta all’età di 91 anni. Signora della canzone italiana, interprete raffinata e anticonformista, aveva saputo attraversare generi e decenni con uno stile inconfondibile, tra jazz, canzone d’autore e sonorità più moderne. Autentica icona, è stata anche protagonista in teatro e nel cinema, collaborando con i più grandi artisti del nostro panorama musicale.