Auguri Ornella Muti, rivediamola a "Scherzi a parte" 1994

Buon compleanno Ornella Muti. Nata a Roma il 9 marzo 1955 l'attrice, che in realtà si chiama Francesca Romana Rivelli, compie oggi 68 anni. Raggiunto il successo negli anni Settanta e Ottanta vanta nella sua carriera numerosi premi come la Targa d'Oro ai David di Donatello e due Nastri d'Argento come migliore attrice protagonista. Indimenticabile l'interpretazione di Silvia nella pellicola "Io e mia Sorella" diretta da Carlo Verdone nel 1987.

Nel 1994 Ornella Muti è tra le vittime della terza edizione di "Scherzi a parte", il programma delle burle ai vip condotto quell'anno da Teo Teocoli, Massimo Boldi e Pamela Prati. L'attrice incontra, insieme ad un'amica, un gioielliere sensitivo non vedente titolare anche di una radio locale a Castelli Calepio, nella bergamasca. Il gioielliere chiede alla Muti il favore di rilasciare un'intervista all'amico speaker che però è balbuziente. Per l'attrice romana l'incontro si trasforma in un turbinio di imbarazzanti situazioni. Rivediamo il video dello scherzo.