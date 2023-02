Il tango di Heather Parisi e Marco Columbro a "Buon Compleanno Canale 5"

La bellissima Heather Parisi viene sorpresa da Marco Columbro in un tango appassionato a "Buon Compleanno Canale 5" nel 1990. La showgirl, in un abito nero in velluto e piume, scende le scale del programma e con sorpresa viene accolta dal conduttore che con una rosa rossa tra i denti la trascina, letteralmente, a ritmo di musica.

"Sei davvero molto bella - commenta Marco Columbro appena raggiunto da Heather Parisi - questa rosa non è per te ma è per me", scherza il conduttore mettendo il fiore tra i denti e stringendo a sé la bella showgirl sul palco di "Buon Compleanno Canale 5", mentre in sottofondo parte il tango.