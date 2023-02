Un giovane Alec Baldwin ai "Telegatti" 1988

L'attore ritira il Telegatto per il Miglior film straniero per la TV grazie al film "La divisa strappata"

L'attore Alec Baldwin ritira il Telegatto per il Miglior film straniero per la TV grazie al film "La divisa strappata" ai "Telegatti" 1988. A premiare il giovane volto della tv è Milly Carlucci. Il film, trasmesso il 24 e 25 agosto dello stesso anno, ebbe nonostante il periodo un ottimo riscontro come audience da parte del pubblico, tanto che Canale 5 prese la decisione di riproporlo.

"È la prima volta per me in Europa e l'Italia è il Paese che amo di più. Milano mi è piaciuta moltissimo. Grazie al pubblico italiano e a "Sorrisi Tv e Canzoni", ha commentato l'attore Alec Baldwin prima di ritirare la famosa statuetta del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo.