Oggi Corrado avrebbe compiuto 97 anni: rivediamolo premiato ai Telegatti 1987

Venticinque anni di carriera premiati ai "Telegatti": "Come fossero le nozze d'argento", commenta il conduttore chiamato sul palco da Mike Bongiorno e premiato da Ugo e Ricky Tongnazzi.

Leggi Anche Gino Bramieri ci lasciava 25 anni fa: ecco quando ritirò il Telegatto

Leggi Anche Paolo Bonolis compie 60 anni: eccolo quando raccontava i suoi esordi in tv

All'anagrafe Corrado Mantoni, è nato il 2 agosto del 1924 a Roma e ed è morto nel 1999. Oggi avrebbe compiuto 97 anni. Viene considerato, insieme a Raimondo Vianello e allo stesso Bongiorno, uno dei fondatori della televisione italiana. Prima di dedicarsi a questo mezzo passò però molto tempo in radio. Fra i programmi che ha condotto ci sono Canzonissima, il Festival di Sanremo, Fantastico, Domenica In, Un disco per l'estate, La corrdia e Il pranzo è servito.