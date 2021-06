Gino Bramieri ci lasciava 25 anni fa: ecco quando ritirò il Telegatto

Milanese dall’inizio alla fine, Gino Bramieri è stato un simbolo della comicità italiana. In questo video viene premiato per la sitcom “Norma e Felice”, insieme a Franca Valeri, proprio nel 1996. A consegnare il Telegatto Fiorello e Corrado. I due attori sono accolti da una standing ovation da parte del pubblico.

“Abbiamo il privilegio di essere due comici”, ha detto Valeri. “Ma abbiamo anche un altro pregio”, ha specificato Bramieri. “A questo mondo ci sono pochi premiati che non si sono montati la testa: siamo noi due, Lessie e Rin Tin Tin”. Chiude Fiorello: “Per me è un onore consegnare a voi questo premio, che avete fatto così tanto per il varietà italiano".