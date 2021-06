Massimo Troisi moriva 27 anni fa: la sua intervista con Merola del 1981

Ormai sono 27 anni senza Massimo Troisi, morto per un attacco cardiaco poco dopo la chiusura delle riprese de “Il Postino”, il film che ha interpretato e diretto insieme a Michael Radford. Vincitore, fra gli altri premi, anche del Premio Oscar come miglior colonna sonora.

Nato a Napoli nel 1953 e soprannominato il “Pulcinella senza maschera”, è considerato uno degli interpreti migliori nella storia del cinema italiano. Non solo attore, anche regista e sceneggiatore: Ricomincio da Tre, Non ci resta che piangere, Le vie del Signore sono infinite alcuni dei suoi principali successi. Nella vita ha ricevuto numerosi premi, fra cui i David di Donatello, i Nastri d’Argento e la candidatura agli Oscar come miglior attore protagonista e miglior sceneggiatura non originale proprio per “Il Postino”.

Nel video, la sua intervista insieme a Mario Merola a Sanremo (edizione del 1981, poi rinunciò per censura): “Mi hanno fatto mille raccomandazioni: niente politica, niente religione. Ancora non so di cosa parlare”. E Merola: “Massimo è un artista”