Oggi Claudio Villa avrebbe compiuto 95 anni: ricordiamolo con questa intervista del 1984

Novantacinque anni fa nasceva Claudio Villa. Il cantante e attore romano aveva 61 anni quando morì il 7 febbraio 1987, all'ospedale di Padova, dove era ricoverato da alcuni giorni dopo aver subito un intervento al cuore. Nato il primo gennaio 1926, Villa vanta il primato di vittorie al Festival di Sanremo, ben quattro, come un altro grande della musica italiana, Domenico Modugno.

In carriera ha venduto 45 milioni di dischi in tutto il mondo grazie a successi come "Buongiorno Tristezza", "Granada", "Un amore così grande". Rivediamo il "reuccio" della canzone italiana, così veniva soprannominato, cantare "Ormai", ospite della trasmissione "Superflash", nel 1984. Al conduttore Mike Bongiorno Villa raccontava anche la sua passione per le moto.