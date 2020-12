Nino Frassica compie 70 anni: eccolo a "Mai dire Gol" in veste di presentatore

Buon compleanno Nino Frassica. Nato a Messina l’11 dicembre del 1950, Antonino Frassica arriva a Milano alla fine degli anni Settanta dopo una gavetta tra teatri e televisioni locali messinesi. Nel capoluogo lombardo si fa notare da Renzo Arbore e da lì inizia la sua lunga carriera che spazia dal teatro alla televisione, dal cinema alla radio. Tra i primi programmi che lo vedono protagonista ricordiamo nel 1985 "Quelli della notte" in cui veste i panni del frate Antonino da Scasazza.

Gli anni Novanta vedono Frassica coinvolto in numerose commedie cinematografiche tra cui spiccano "Vacanze di Natale ’91" e "Sognando la California", diretto da Carlo Vanzina. Un’escalation di successi che lo porta nel 2010 ad entrare nel cast di due produzioni internazionali: "The Tourist", di Florian Jenckel von Donnersmarck, e "Somewhere", di Sofia Coppola in cui interpreta il presentatore del Telegatto. E a questo proposito, per festeggiare il suo compleanno lo ricordiamo con una clip estratta da "Mai Dire Gol" in cui sostituiva Claudio Lippi alla conduzione del programma al fianco di Simona Ventura.