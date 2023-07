Neri Marcorè compie 57 anni: eccolo a "Ciro" con Enrico Bertolino

Buon compleanno a Neri Marcorè: l'attore, nato il 31 luglio 1966, festeggia oggi 57 anni. Attore, comico e imitatore di successo, Marcoré si è fatto conoscere anche grazie ai suoi personaggi. Nel 1999, per esempio, faceva parte del cast di "Ciro, il figlio di Target", il programma andato in onda tra il 1997 e il 2004 su Italia 1: in questo video lo rivediamo in uno sketch con Enrico Bertolino mentre Marcorè interpretava Giovanni, un giovane nerd che trascorreva molto tempo nella sua cameretta.

In questo storico sketch d'annata, rivediamo Bertolino - che all'epoca conduceva il programma - nel ruolo del mitico scalatore Reinhold Messner in una gag dalle risate assicurate.