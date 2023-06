Lu Colombo e la sua "Maracaibo" a "Popcorn" 1982

Vi ricordate Lu Colombo a "Popcorn"? Era il 1982 quando la cantautrice italiana si esibiva con il brano "Maracaibo". Il singolo, pubblicato un anno prima, fu scritto dalla stessa Colombo e da David Riondino nel 1975. Inizialmente il brano venne rifiutato da varie case discografiche per il testo "scomodo". Fu incisa nel 1980 con una veste dance grazie agli arrangiamenti di Mario Saroglia, e divenne velocemente un vero e proprio tormentone.

La storia cantata nel brano è una frenetica vicenda d'amore che ha per protagonista Zazà, una ballerina cubana che si esibisce nuda in un locale (innamorata di "Fidel", volendo alludere a Fidel Castro). In realtà questa attività è per lei un modo per nascondere la sua reale attività, il traffico d'armi. Negli anni "Maracaibo" viene scelta come colonna sonora di molti film italiani come: "Vacanze di Natale", "Il dolce e l'amaro", "Terraferma", "Io che amo solo te" e di "Vacanze di Natale a Cortina".