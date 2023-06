Le Spice Girls cantano la hit "Wannabe" a "Buona Domenica" 1996

Il 26 giugno del 1996 Le Spice Girls, la band britannica formatasi nel 1994 a Londra, pubblicano "Wannabe", primo estratto dal primo album in studio "Spice". In occasione dell'anniversario del brano, entrato nelle classifiche musicali di tutto il mondo, rivediamo l'esibizione di quello stesso anno de Le Spice Girls a "Buona Domenica". Presentate da un giovanissimo Fiorello, le ragazze mostrano cos'è il girl power quando alla domanda "siete fidanzate?" rispondono ai ragazzi italiani "non sono affari vostri".

Per la prima volta in Italia, Le Spice Girls vengono intervistate da Fiorello su richiesta dei fan che suggeriscono alcune domande, tra queste: "come fate a mantenervi in forma?" Della band britannica a dare una dimostrazione pratica della propria forza è Melanie C che sul palco si esibisce con una rovesciata all'indietro, chiamata anche flick, lasciando il pubblico e il conduttore a bocca aperta.