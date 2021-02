Nel 1949 nasceva Niki Lauda: rivediamolo a "Premiatissima" 1984

Il 22 febbraio è un giorno storico per la Formula 1: 72 anni fa, infatti, nasceva uno degli idoli di questo sport, Niki Lauda. Il campione viennese, scomparso il 20 maggio 2019 a Zurigo, è stato uno dei piloti più importanti a cavallo tra gli anni '70 e '80.

Alla guida della Ferrari, Lauda ha vinto due dei suoi tre titoli mondiali: nel 1975 e nel 1977, il terzo invece lo ha conquistato alla guida della McLaren. A cavallo dei suoi due primi titoli il terribile incidente del Nürburgring, in cui rimase imprigionato nella vettura in fiamme. Gli bastarono appena 43 giorni di convalescenza per tornare subito in pista al Gran Premio d'Italia, mostrando le cicatrici e indossando lo storico berretto che è diventato nel corso degli anni un suo segno particolare.

Nel 1984 fu ospite del programma con Alain Prost a "Premiatissima": rivediamolo commentare il suo terzo titolo mondiale insieme a Ornella Muti e Johnny Dorelli.