Leonardo Pieraccioni compie 55 anni: rivediamolo ai "Telegatti" del 1997

Buon compleanno Leonardo Pieraccioni: il popolare comico e attore toscano è nato il 17 febbraio del 1965 e spegne oggi 55 candeline. Pieraccioni è stato autore di film cult della commedia italiana: tra gli altri ricordiamo " il Ciclone", "Fuochi d'artificio" o "Il paradiso all'improvviso".

Nel 1998 iniziò una relazione sentimentale con la showgirl Samantha de Grenet, durata appena due anni e mezzo. Successivamente, il comico toscano è stato insieme a Laura Torrisi, dopo averla conosciuta sul set di "Una moglie bellissima". Con l'ex concorrente di "Amici Celebrities" ha avuto il 13 dicembre 2010 la sua prima figlia, Martina. L'8 ottobre 2014, tramite un post su Facebook, la Torrisi ha dichiarato l'interruzione consensuale della relazione con l'ormai ex fidanzato Pieraccioni.

Per celebrare il suo compleanno, lo rivediamo in questa sua apparizione ai "Telegatti" del 1997 per consegnare il premio a Eli Wallach.