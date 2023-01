Auguri a Nek, rivediamolo cantare "Laura non c'è" a "Festivalbar" 1997

Festeggiamo i 51 anni di Nek, pseudonimo di Filippo Neviani, rivedendo (nel video in alto) una delle sue esibizioni migliori, quella di "Laura non c'è" al "Festivalbar" del 1997.

La canzone ha un valore particolare per l'artista, nato a Sassuolo il 6 gennaio 1972, visto che è quella che ha dato una svolta alla sua carriera, facendolo conoscere al grande pubblico.

Presentata per la prima volta al Festival di Sanremo 1997, dove ha finito la sua corsa in settima posizione, la traccia è la seconda estratta dal quarto album in studio del cantautore, intitolato "Lei, gli amici e tutto il resto".