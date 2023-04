Natalia Estrada consola Luca Bizzarri a "Ciro, il figlio di Target"

Luca Bizzarri viene consolato da Natalia Estrada ancora scotto dalla separazione con la ex fidanzata a "Ciro, il figlio di Target". Dal "Cirobox" il comico lancia un messaggio alla sua ex fidanzata: "Devo chiedere scusa perché sono andato a dire in giro che il suo nuovo fidanzato è basso, ma non è vero".

Nel programma televisivo italiano comico ideato da Gregorio Paolini, Luca Bizzarri dopo le lagne si pente e piange supplicando alla ex di ritornare da lui. Anche Natalia Estrada dice la sua lamentandosi degli uomini italiani, lagnosi e mammoni. In un'edizione del 2004, Luca Bizzarri è passato alla conduzione del programma insieme a Paolo Kessisoglu e alle Gemelle Kessler.