Claudio Bisio debutta alla conduzione di "Zelig - Facciamo Cabaret" 1997

Chi si ricorda la prima volta di Claudio Bisio al timone di "Zelig"? Era il 5 maggio 1997 e lo showman esordiva come conduttore della prima edizione di "Zelig - Facciamo Cabaret", show televisivo in onda su Italia 1 che portò sul piccolo schermo i numerosi talenti comici che si alternavano sul palco dello storico locale di viale Monza a Milano. Accolto sul palco da Stefano Nosei che scherzosamente lo chiama "Bixio" come Nino Bixio, generale del Risorgimento, Bisio parla della volontà di portare al pubblico televisivo la magia del cabaret, una forma d'arte comica nata nella Francia di fine Ottocento che combina insieme teatro, danza, musica e commedia dal vivo.

Per Claudio Bisio l'esordio del 1997 fu la prima di una lunga serie di successi legati al mondo di "Zelig". Nella prima edizione anni il presentatore fu affiancato da Antonella Elia e negli anni lo affiancheranno altre showgirl come Michelle Hunziker e Vanessa Incontrada Rivediamo il video della prima puntata di "Zelig - Facciamo Cabaret".