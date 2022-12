Il Natale di Er Vertreba a "Ciro, il figlio di Target" 1997

Natale 1997 in casa Er Vertreba. Nella caserma di "Ciro, il figlio di Target" programma comico di Italia 1, in onda dal 1997 al 2004, l'ultrà della Lazio si difende dalle accuse dei misfatti compiuti il 25 dicembre. Cristiano Paci nei panni del tifoso biancoceleste ha un alibi: il giorno di Natale lui era a casa della sua "pischella" , la fidanzata Jennifer, sotto Ponte Milvio a Roma. "Stanno li perché sono caduti in disgrazia dopo che il papà di Jennifer, chirurgo policlinico ha sbagliato un'operazione lasciando nella pancia del paziente la sciarpa della Lazio".

Er Vertreba non sembra essere per nulla intimorito dall'interrogatorio e anzi racconta euforico lo scambio dei regali col la fidanzata Jennifer nel giorno di Natale. Doni, naturalmente, tutti a tema Lazio come il poster di Suor Paola e persino un torrone dolce biancoceleste scaduto però da tre anni. Rivediamo il video.