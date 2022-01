Momento cult del "GF": la rabbia di Filippo Nardi per le sigarette

Filippo Nardi durante la partecipazione alla seconda edizione del "Grande Fratello" perde le staffe per la mancanza delle sigarette e le richiede insistentemente in confessionale per lui e i suoi coinquilini. Famose le sue frasi "Dove sono le sigarette?", "Qui noi abbiamo emozioni veri!" e "O vi svegliate o io me ne vado!", pronunciate con accento inglese. Il concorrente decide poi di abbandonare volontariamente la casa.

Filippo Nardi è nato a Londra il 30 maggio 1969, è un dj e conduttore televisivo britannico naturalizzato italiano. Dopo l'esordio nella seconda edizione del "Grande Fratello" ha partecipato a diversi programmi televisivi tra cui "Le Iene" e condotto tre edizioni di "Anteprima Festivalbar".

La seconda edizione del reality show "Grande Fratello" è andata in onda dal 20 settembre al 20 dicembre del 2001 su Canale 5. È durata 92 giorni ed è stata condotta da Daria Bignardi e con la partecipazione di Marco Liorni nelle vesti di inviato. L'edizione è stata vinta da Flavio Montrucchio che si è portato a casa il montepremi di 250.000.000 ₤.