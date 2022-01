Jerry Calà, Franco Oppini, Umberto Smaila e il primo programma comico di Fininvest

Il primo varietà televisivo trasmesso da Telemilano sul Canale 58 fu “Fritto misto”, condotto da I Gatti di Vicolo Miracoli nel 1978-79. Il gruppo cabarettistico e musicale italiano che, fondato a Verona nel 1971, fu attivo fino al 1985, ebbe molti componenti più o meno conosciuti al grande pubblico, anche se la formazione più conosciuta, era costituita da Umberto Smaila, Nini Salerno, Gerry Calà e Franco Oppini.

Il gruppo deve la sua fortuna Cino Tortorella, che li convinse a trasferirsi a Milano e a esibirsi al Derby Club, dove ebbero per tecnico delle luci un ancora sconosciuto Diego Abatantuono. Apparvero per la prima volta in televisione in Italia nell'ottobre del 1972, all'interno del varietà "Il buono e il cattivo", condotto da Cochi e Renato, dove eseguivano brani folkloristici in dialetto veneto.

La loro definitiva consacrazione avvenne, però, nel 1979 con il film diretto da Carlo Vanzina "Arrivano i gatti", una commedia pseudo-biografica sulle origini del gruppo.

Rivediamo alcuni momenti del varietà "Fritto Misto" e come i protagonisti raccontavano i loro esordi in tv.