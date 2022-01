Il meglio di Filippo Bisciglia al "Grande Fratello" 2006

Il reality era nel suo destino. Molti lo conoscono come il conduttore di "Temptation Island" che ha presentato per otto fortunate edizioni, ma forse non tutti ricordano che Filippo Bisciglia si è fatto conoscere dal grande pubblico come concorrente del "Grande Fratello" nel 2006. Fu uno dei protagonisti indiscussi di quella edizione, dove si piazzò al secondo posto.

Allora fece molto discutere la sua decisione di lasciare in diretta tv la sua fidanzata dell'epoca, Flora Canto (ora compagna di Enrico Brignano) per vivere la relazione con Simona Salvemini, conosciuta all’interno della Casa.

Rivediamo Filippo Bisciglia in alcuni momenti dell’edizione del Grande Fratello 2006 che raccontano la nascita della love story.