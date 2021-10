Michelle Hunziker e Walter Nudo brindano a "Colpo di fulmine"

Dopo un anno divisi, ognuno con lo scopo di cercare un single con la voglia di innamorarsi, Michelle Hunziker e Walter Nudo si ritrovano per il gran finale di "Colpo di fulmine" e subito scatta il brindisi. Senza bicchieri, ma direttamente dalle bottiglie.

Andato in in onda dal 1995 al 1999, "Colpo di fulmine" era un dating show itinerante che si proponeva di far incontrare l'anima gemella. Ogni puntata, il conduttore di turno (oltre a Nudo e Hunziker, c'erano anche Alessia Marcuzzi e Rebecca Ream) selezionava una persona che era chiamata a scegliere un possibile partner e invitarlo a un appuntamento al buio.