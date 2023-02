Michael Jordan compie 60 anni: ecco come si raccontava a Ciak 1996

Michael Jordan compie 60 anni. In occasione del suo compleanno, rivediamo l'ex cestista ed ex giocatore di baseball statunitense nel 1996 raccontarsi a Ciak: "Il match con i cartoni animati in Space Jam è stato il più duro della mia carriera. Quando sono in campo reagisco spontaneamente alle mosse dei miei avversari o dei miei compagni, sul set invece dovevo recitare come se Bugs Bunny fosse con me. Ma in realtà ero lì a fare buffe smorfie da solo davanti alla cinepresa".

"Il basket è un gioco che dà grande fiducia in te stesso e pace interiore - ha proseguito Michael Jordan - ho imparato a meditare sulla vita facendo pallacanestro. È un gioco educativo, morale che insegna ai ragazzini ad avere uno spirito collettivo: bisogna vincere ma lavorando in squadra" ha concluso l'ex cestista ed ex giocatore di baseball statunitense.