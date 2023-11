Max Pisu è Tarcisio a "Zelig" 2000

"Ho scoperto che qui dentro serve una persona come responsabile della sicurezza", ha esordito Max Pisu a "Zelig" nel 2000. L'attore, nei panni del personaggio Tarcisio, comunica di aver trovato una mansione e di avere una certa esperienza nel ruolo: "Io me ne intendo, a me non frega nessuno. Diciamo che già me ne occupo in parrocchia, certe cose ti segnano dai", ha proseguito il comico.

"Faccio il buttafuori in chiesa, la domenica mattina alla messa delle 11. Lavoro con la signora Felicetta, 78 anni, la ragazza immagine che durante la messa balla sui pulpiti. Io invece butto fuori le vecchiette che parlano in chiesa, mi avvicino facendo finta di fare il gesto della pace così le ribalto e butto fuori", ha concluso ironicamente Max Pisu.