Maurizio Crozza e il cast di "Avanzi" ritira il Telegatto 1992

Non tutti ricorderanno Maurizio Crozza sul palco dei Telegatti del 1992. L'attore genovese, nato il 5 dicembre 1959, ha avuto una carriera ricca di successi. Dopo gli esordi in teatro, ha ottenuto una grande popolarità grazie alla sua comicità che gli ha permesso di spiccare tra gli altri in trasmissioni televisive Rai come "Avanzi", "Tunnel" e "Hollywood Party", inizialmente assieme al gruppo genovese dei Broncoviz, di cui faceva parte anche la moglie Carla Signoris.

Il vero successo però arriva durante la sua esperienza di "Mai Dire Gol", in cui partecipa in veste di imitatore, per quattro edizioni dal 1996 al 2000. Tra le sue imitazioni di maggior successo ci sono quelle dell'ex allenatore del Milan e commissario tecnico della Nazionale Italiana, Arrigo Sacchi, quella dell'ex allenatore del Perugia o dell'analista Alain Friedman. Chiusa l'esperienza nel programma della Gialappa's band ha esperienze televisive in altre emittenti, tra cui anche in Rai, prima di diventare successivamente uno dei volti più importanti prima di La7 e poi del canale Nove.



Nel giorno del suo compleanno lo rivediamo nel 1992, quando, con il cast di "Avanzi", ha ritirato il Telegatto per la Trasmissione rivelazione dell'anno.