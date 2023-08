Caccamo pesca Tafazzi in mezzo al mare di "Mai dire Gol"

Chi non ricorda Felice Caccamo e Tafazzi? Sono stati due dei personaggi simbolo dell'era di "Mai dire Gol". Il primo, interpretato da Teo Teocoli, era un giornalista sportivo napoletano che apparve per la prima volta a in una puntata di "Paperissima" del 1990. Il secondo, invece, fu ideato e interpretato da Giacomo Poretti, con la collaborazione dell'autore e umorista Carlo Turati. Lanciato nel 1987, il personaggio di Tafazzi ha iniziato a farsi conoscere all'inizio degli anni Novanta in uno sketch in cui Aldo e Giovanni fanno la parte di Flash e Superman con poteri dimezzati, a Poretti venne l'idea di trasformare Tafazzi in un nuovo supereroe, il cui unico potere è quello di colpirsi le parti basse con una bottiglia di plastica.

Anti-eroe per eccellenza, Tafazzi indossa sempre una tuta di calzamaglia nera con un sospensorio di colore bianco: che colpisce di frequente con una bottiglia di plastica vuota. Questo particolare personaggio otterrà la popolarità grazie a "Mai dire Gol", lanciando anche il suo tormentone «oh-oh-oh, oh-oh-oooh», sulle note del brano "Gam Gam" presente nel film "Jona che visse nella balena". Caccamo e Tafazzi sono personaggi entrati nella cultura di massa grazie alla visibilità del programma della Gialappa'sa Band. In particolare, il termine "Tafazzi" e le sue declinazioni come "tafazzismo" o "tafazzista" sono entrate già da diversi anni nel linguaggio comune per riferirsi in ambito giornalistico o politico a comportamenti che fanno riferimento a un autolesionismo in senso figurato.