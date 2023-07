Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi ballano per sette minuti ai "Telegatti" 1984

Buon compleanno a Enzo Paolo Turchi: il ballerino compie 74 anni, metà dei quali trascorsi con la compagna, poi diventata sua moglie, Carmen Russo. Nato e cresciuto nei quartieri spagnoli di Napoli, Turchi entra da giovanissimo alla Scuola del Teatro San Carlo dove si diploma in danza classica: successivamente, inizia a muovere i primi passi anche in tv e acquisisce una grande popolarità nel 1971 quando inventa il ballo del "Tuca Tuca" insieme a Raffaella Carrà.

Dodici anni più tardi, nel 1983, passa a Canale 5 dove conosce Carmen Russo con cui lavora a "Drive In" nel corpo di ballo. La showgirl genovese si era avvicinata da giovanissima al mondo dello spettacolo, proponendosi inizialmente come modella, ma è come ballerina che si afferma. Da allora sono trascorsi anni di devozione alla danza, simpatia e amore con il suo Enzo Paolo, insieme al quale ha avuto nel 2013 la figlia Maria. Rivediamo la coppia, insieme, sul palco dei Telegatti del 1984 quando la coppia diede vita a una performance iconica in cui ballarono per sette minuti consecutivi.