Il monologo comico di Walter Chiari a "Popcorn" 1981

Walter Chiari nel 1981 fu ospite di una delle puntate di "Popcorn", il programma musicale di Canale 5. Il celebre attore, comico e conduttore televisivo si esibì in un divertente monologo sull'uso e sui cambiamenti che la lingua italiana stava vivendo tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta.

"Ho imparato a parlare male da voi - aveva esordito Chiari rivolgendosi al pubblico, principalmente composto da giovani -, il nostro lessico si è arricchito di parole che però lo hanno impoverito come stile, impeccabilità, scorrevolezza perché abbiamo cominciato a usare le parolacce. Noi non potevamo utilizzarle, anche per esempio parole come rinculo non potevamo utilizzarle. Dicevamo: uno strano ritorno all'indietro del colpo di cannone". Rivediamo il suo divertente monologo nel video qui in alto.