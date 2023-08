Sabrina Salerno in versione sexy in Professione Vacanze 1987

Chi non ricorda Sabrina Salerno a "Professione Vacanze"? Nonostante siano trascorsi più di 35 anni, è impossibile dimenticare quella mitica scena in cui la showgirl usciva dal mare nell'amatissima serie tv, consacrando di fatto Salerno come una delle più importanti bellezze italiane degli anni Ottanta.

Dopo aver raggiunto la notorietà grazie alla canzone "Boys, Boys, Boys" il cui album riuscì ad arrivare terzo nella classifica inglese facendo diventare la cantante di Genova una delle poche interpreti italiane a esserci riuscita, Sabrina Salerno ha avuto molto successo anche nelle fiction, al cinema e nei programmi tv.

La serie che vedeva tra gli altri protagonisti anche Jerry Calà nei panni del capo villaggio Enrico Borghini, è andata in onda su Italia 1 nella primavera del 1987 ed è stata interamente girata all'interno di un villaggio turistico di Monopoli, in Puglia. Il telefilm ha riscosso subito molto successo registrando ottimi risultati in tema di ascolti e divenendo nel tempo una serie cult. In questo video rivediamo la scena in cui Sabrina Salerno, che interpretava la provocante e bellissima Mia Star, faceva perdere la testa grazie alla sua sensualità proprio a Jerry Calà.