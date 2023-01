Massimo Boldi vittima di "Scherzi a parte" 1993

Cosa succede se uno dei più grandi protagonisti della comicità italiana si ritrovasse un gorilla in casa? "Scherzi a Parte" ha voluto sperimentarlo con Massimo Boldi, il "cipollino" re dei cinepanettoni insieme al collega e amico Christian De Sica. In questo video, datato 1993, rivediamo l'attore perdere il sorriso a causa di una belva feroce - uno scimmione appunto - entrato furtivamente nella sua abitazione: una situazione che fece letteralmente perdere la pazienza al comico milanese.

Massimo Boldi, la carriera - Nato a Luino il 23 luglio 1945 la sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia come batterista. Entra nel mondo della comicità italiana nel 1968 con le prime apparizioni al Derby Club, tempio del cabaret milanese, dove all'inizio accompagnava con la batteria i protagonisti delle serate. In seguito si prenderà la scena come cabarettista e per molti anni affianca Teo Teocoli in tv, prendendo parte a programmi "Drive in", dove ha iniziato a impersonare Max Cipollino, un eccentrico conduttore di telegiornale di una piccola tv privata.

Arriva poi il cinema: nel 1986 è nel cast del film cult “Yuppies”, in cui inizia il sodalizio artistico con De Sica. I due arriveranno a una collaborazione ventennale diventando i veri protagonisti del Natale al cinema. I due, dopo una separazione di qualche anno, sono tornati a lavorare insieme nel 2018 nel cinepanettone dal titolo "Amici come prima".