Giorgia canta con Luciana Littizzetto a "Ciro, il figlio di Target" 1998

E come per magia...ecco apparire Giorgia mentre canta con Luciana Littizzetto nei panni di Paola, Chiara e Piera. La cantante partecipò come ospite nel 1998 a "Ciro, il figlio di Target" programma di comico di Italia 1 condotto in quella prima edizione da Gaia De Laurentiis. La gag inizia nello studio di registrazione dove Piera, la più piccola delle tre sorelle, racconta alle altre la sua mirabolante partecipazione alle "ruttiadi" in Norvegia.

All'improvviso Piera scompare e al suo posto arriva Giorgia che si mette a cantare "Amici come prima". A quel punto le due invidiose sorelle Paola e Chiara la sfidano a una gara canora e l'artista, vincitrice nel 1995 del Festival di Sanremo con "Come saprei" non sembra sottrarsi. Ed ecco ancora una magia: con uno "sgot" Giorgia scompare di nuovo nel nulla e riappare la simpatica Piera. Oltre vent'anni dopo, Giorgia e Paola e Chiara gareggeranno da concorrenti sul palco del Festival della Canzone italiana. Rivediamo il video della gag.