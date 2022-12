Auguri a Ivana Spagna, eccola a "Mai dire Gol" 2000 con Paola Cortellesi

Ivana Spagna spegne 68 candeline. La cantautrice italiana, nata il 16 dicembre 1954 a Valeggio sul Mincio, raggiunge la notorietà grazie al tormentone "Easy Lady", che nel 1986 entra in classifica in numerosi paesi europei ed extraeuropei. In occasione del suo compleanno, vogliamo celebrarla con la sua esibizione a "Mai Dire Gol" negli anni 2000, quando insieme all'attrice Paola Cortellesi canta "Con il tuo nome".

Di recente ospite a "Verissimo", Ivana Spagna ha raccontato il periodo difficile che ha attraversato dopo la morte della madre dichiarando, nel salotto di Silvia Toffanin, "di aver pensato al suicidio". La cantautrice ha confidato di averla scampata grazie al miagolio della sua gatta che riuscì col suo verso a svegliarla dal torpore della disperazione. La regina del pop dance anni 80-90 qualche mese fa ha duettato insieme a Davi Wornel sulle note della cover di "I Want To Know What Love Is", celebre hit del gruppo americano Foreigner, con l'obiettivo di riportare alla luce questo brano e trasmettere il messaggio dell'amore e il senso profondo della vita, il fine ultimo di ogni nostro sentire.