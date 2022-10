Ivana Spagna e Davi Wornel insieme per un inno all'amore: duettano su "I Want To Know What Love Is"

Ivana Spagna e Davi Wornel insieme per un inno universale all'amore.

I due interpreti duettano sulla cover di " I Want To Know What Love Is ", celebre hit del gruppo americano Foreigner . Ivana Spagna, regina del pop dance anni 80-90, ha unito le forze con Wornel noto cantante di fama internazionale che da oltre dodici anni ha conquistato Centro e Sud America. Ma non solo: il brano vanta la collaborazione di nomi come Vinnie Colaiuta, Abraham Laboriel, Michael Landau , con la partecipazione del coro gospel Big Soul Mama .