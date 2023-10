Un giovane mago Forest con Claudio Bisio e Antonella Elia a "Zelig - Facciamo Cabaret" 1997

Vi ricordate il mago Forest a "Zelig - Facciamo Cabaret"? Nel 1997 il giovane mago presentava un gioco con le carte e un esperimento sul palco dello show con Claudio Bisio. "Prima di fare questo gioco dobbiamo scegliere una persona del pubblico, signorina Antonella Elia? Ma "Non è la Rai" non lo fa più?”, chiede Forest invitando l'attrice sul palco.

La popolarità per il mago Forest arriva nel 1997, con il record di presenze a Zelig come ospite fisso di Claudio Bisio e Simona Ventura. Nel 2001 viene scelto dalla Gialappa's band per condurre la seconda edizione del fantomatico quiz sui grandi pezzi che hanno reso famoso "Mai dire Gol", continuando ininterrottamente fino al 2009. Nel 2013 conduce la nuova edizione di "Zelig Circus" con Teresa Mannino.