Anna Oxa canta "Senza di me" a "Vota la voce" 1983

Anna Oxa, all'anagrafe Anna Hoxha, nel 1983 si esibiva a "Vota la voce", in Piazza Maggiore a Bologna, con il brano "Senza di me". La cantante con cittadinanza albanese quest'anno si è presentata di nuovo a Sanremo dopo 12 anni portando il brano "Sali (Canto dell'anima)". È stata per lei la quindicesima partecipazione al Festival: un record assoluto condiviso con Milva, Toto Cutugno, Peppino di Capri e Al Bano.

Anna Oxa è una delle voci più potenti e intense della musica italiana che ha sempre fatto parlare di sé, non solo grazie alla sua bravura musicale, ma anche per via dei suoi look trasgressivi. Diverse sono state le polemiche e gli screzi che nel tempo la cantante ha avuto con la Rai, ciò però non le ha impedito quest'anno di partecipare al Festival. Lo stesso direttore di Rai Uno Stefano Coletta ha assicurato, durante la prima conferenza stampa della kermesse, che la questione legale non avrebbe avuto ripercussioni sulla gara.