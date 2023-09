Claudio Bisio canta "Un'ora sola ti vorrei" a "Zelig Circus" 2004

Claudio Biso diverte il pubblico col suo stile comico, ma non tutti forse sanno del suo talento canoro. Era il 2004 e durante una puntata di "Zelig Circus" su Canale 5 lo showman cantava al pianoforte il brano "Un'ora sola ti vorrei". Incisa nel 1938 su versi di Umberto Bertini da Paola Marchetti, la canzone ha avuto numerose incisioni successive da parte di grandi artisti come Ornella Vanoni, Claudio Villa, Fuasto Leali, Giorgia e Pino Daniele. Sul palco dello show Claudio Bisio consegnava di un mazzo di fiori alla conduttrice Vanessa Incontrada in cambio di un "besito", in spagnolo "piccolo bacio". L'attrice si smarca e il comico decide quindi di dedicarle la canzone. L'attrice italo-spagnola contraccambia intonando a sua volta il brano e la performance canora si trasforma in un duetto.

Considerata una sorta di "evergreen" della musica italiana la canzone "Un'ora sola ti vorrei" ha avuto anche una versione straniera di Neil Sedaka, inserita nel 1966 nell'album "Smile". Rivediamo Claudio Bisio cantare "Un'ora sola ti vorrei" in coppia con Vanessa Incontrada nel corso di una puntata di "Zelig Circus" edizione 2004.