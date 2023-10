L'esordio di Anna Maria Barbera a Zelig - Facciamo Cabaret 1999

"Allora tutto bene? Novità? Nessuna", esordisce la comica Anna Maria Barbera a "Zelig - Facciamo Cabaret" nel 1999. "Va bene dai mi presento, sono di giù ma ho perso completamente l'accento perché sono tanti anni che sono a Torino dove devo dire non si sta male. Tante volte mi chiedono, come sono i torinesi? E come, sono scomparsi, siamo tutti di giù".

"Ho un lavoro che grazie a Dio fa schifo ma ce l'ho, ho una bellissima casa in mente perché da circa venticinque anni sono in una camera iperbarica, il matrimonio non mi posso lamentare almeno fino a ora ci facciamo le corna. Il resto va bene, dici quale resto? Mancia!" Conclude la comica Anna Maria Barbera nel presentarsi per la prima volta sul palco del teatro di Zelig.