Dario Vergassola esordisce a "Zelig - Facciamo cabaret" 1997

Vi ricordate Dario Vergassola in veste di cantante a "Zelig - Facciamo cabaret"? Era il 1997 e il comico ligure saliva per la prima volta sul palco dello show di Italia 1 condotto da Claudio Bisio e Antonella Elia. La co-conduttrice seduta in prima fila scherza sbagliando volutamente l'accento del cognome di Vergassola che si presenta sul palco con una chitarra. Sembra annunciare una canzone dedicata agli "anti Rambo" che come lui sono in crisi con le donne ma poi inizia a raccontare in chiave ironica come è nata la sua passione lo spettacolo.

Dopo i primi anni come operaio nel 1998 Vergassola partecipa a "Professione Comico" manifestazione ideata da Giorgio Gaber e viene premiato sia dal pubblico sia dalla critica. Negli anni Novanta alterna il teatro al cinema al piccolo schermo partecipando a diversi programmi televisivi e a serie tv come "Dio vede e provvede" al fianco di Angela Finocchiaro. Nel 1997 è nel cast di "Zelig" e partecipa come opinionista nel salotto del "Maurizio Costanzo Show". Rivediamo l'esordio di Dario Vergassola sul palco della prima edizione di "Zelig - Facciamo cabaret" 1997.