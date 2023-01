Luca Carboni canta "Lungomare" a "Festivalbar" 1988

Un giovanissimo Luca Carboni canta "Lungomare" nella suggestiva cornice dell'Arena di Verona. Si chiudeva così l'edizione 1988 di "Festivalbar" condotto da Gerry Scotti e Andrea Salvetti e in onda su Canale 5. Il buio rischiarato dalla luce di migliaia di accendini, una chitarra a creare l'atmosfera soffusa, quasi intima, tra il cantante bolognese e il pubblico hanno accompagnato l'esecuzione del brano parte della raccolta vincitrice del "Disco dell'anno".

Alla fine della performance, i fan scattano in un applauso fragoroso. Luca Carboni è ancora sul palco quando arriva Gerry Scotti che lo ringrazia rispondendo alle polemiche apparse sui giornali sull'irrilevanza di spettacoli in Italia. Poi l'annuncio: l'LP di Carboni è stato l'album più ascoltato dell'anno e viene premiato come "Disco dell'anno". Rivediamo il video dell'esibizione di "Lungomare".