"Mai dire Gol" 1997, Ciairo è il Commissario Tecnico della Nazionale della Pizza

Facciamo un tuffo nel passato con il pizzaiolo Ciairo a "Mai dire Gol", personaggio inventato da Francesco Paolantoni, che nell'ultima puntata dell'edizione del 1997 annuncia alla Gialappa's band il suo nuovo ruolo lavorativo: "Avete letto la Gazzetta? Sono il nuovo commissario tecnico della Nazionale della Pizza. Ho firmato un contratto di quattro stagioni" afferma scherzosamente.

Con il suo accento "puteolano" il pizzaiolo di "Pzzaul" (Pozzuoli), Francesco Paolantoni, lavora all'Autogril (da lui storpiato in Autograailll), dove le persone si fermano per fare la "papaia". Alla Gialappa's band di "Mai dire Gol", Ciairo confida alcuni trucchi del mestiere: "Ci vuole fantasia per fare la pizza. Ora però vi devo lasciare perché devo allenare i miei ragazzi. Vi svelo un segreto: prima la "papaia" e poi l'allenamento".